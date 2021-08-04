Семин сменил Карпина в «Ростове»

Главным тренером футбольного клуба «Ростов» стал Юрий Семин. Он сменил на этом посту ушедшего в сборную России Валерия Карпина. Контракт с новым наставником клуб подписал на два года. Об этом говорится в сообщении ФК во «ВКонтакте».

«Футбольный клуб „Ростов“ заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Семиным сроком на два года», — говорится в сообщении.

Юрий Семин долгое время был наставником «Локомотива». Под его руководством игроки московского клуба выиграли шесть Кубков России и трижды становились чемпионами. Он покинул московский клуб в мае прошлого года, что вызвало недовольство у фанатов.

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России 26 июля. Изначально он планировал совмещать две должности и продолжить тренировать футболистов «Ростова» вместе с игроками национальной сборной.

Но уже 2 августа он признался, что намерен сконцентрироваться на работе со сборной.

«Хватило одной недели, чтобы понять — я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред», — пояснил он.

Основная задача Карпина сейчас — это подготовка национальной команды к отборочному туру на чемпионат мира в Катаре. Его контракт рассчитан до конца 2021 года с дальнейшим пролонгированием.