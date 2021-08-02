Карпин ушел из «Ростова» через два матча после назначения в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин больше не будет совмещать должности в национальной команде и в клубе РПЛ «Ростов». Он работал одновременно в двух командах с 26 июля.

В обращении к фанатам «Ростова» Валерий Карпин отметил, что это тяжелое решение, которое сделает лучше всем.

«Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — сказал Карпин.

Он поблагодарил за поддержку сотрудников клуба и ростовчан. Также о расторжении контракта с тренером высказался и президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

«Для меня это было тяжелое решение, так как Валерий Георгиевич еще и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба „Ростов“», — подчеркнул президент команды.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу 26 июля. О его назначении стало известно 23 июля. Контракт Карпина со сборной рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления. Российский футбольный союз сообщал, что тренер будет совмещать работу в сборной и в клубе.

После назначения в национальную команду Карпина «Ростов» под его руководством проиграл две встречи на старте сезона РПЛ.