Селихов заявил о готовности покинуть «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, что планирует уйти из команды. Ему надоело находиться на скамейке запасных.

По данным издания «Спорт-Экспресс», Селихов уточнил, что покинет клуб, если до мая ситуация никак не изменится. Спортсмен пояснил, что хочет играть, а не сидеть на скамейке запасных, и потерял на это в «Спартаке» слишком много времени.

«На поле получаю самые лучшие эмоции», — поделился он.

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году. По итогам жеребьевки сборная России оказалась в одной группе с Хорватией, Словенией, Словакией, Мальтой и Кипром.

«Считаю, что для сборной России это хорошая группа, сложная. Естественно, Хорватия нацелена на первое место, но, думаю, и Россия может выйти на чемпионат мира», — рассказал спортсмен.

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев попал в больницу. Об этом сообщила его супруга Екатерина на своей странице в Instagram.