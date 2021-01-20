Ловрен: Россия может выйти на чемпионат мира по футболу

По данным издания, по итогам жеребьевки сборная России оказалась в одной группе с Хорватией, Словенией, Словакией, Мальтой и Кипром.

«Считаю, что для сборной России это хорошая группа, сложная. Естественно, Хорватия нацелена на первое место, но, думаю, и Россия может выйти на чемпионат мира», — приводит слова футболиста «Газета.ru».