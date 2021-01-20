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    20 января 2021, 20:42

    Ловрен: Россия может выйти на чемпионат мира по футболу

    Артур Блянихов

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен обсудил со «Спорт-Экспрессом» результаты жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году.

    По данным издания, по итогам жеребьевки сборная России оказалась в одной группе с Хорватией, Словенией, Словакией, Мальтой и Кипром.

    «Считаю, что для сборной России это хорошая группа, сложная. Естественно, Хорватия нацелена на первое место, но, думаю, и Россия может выйти на чемпионат мира», — приводит слова футболиста «Газета.ru».