Ловрен: Россия может выйти на чемпионат мира по футболу
Защитник «Зенита» Деян Ловрен обсудил со «Спорт-Экспрессом» результаты жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году.
По данным издания, по итогам жеребьевки сборная России оказалась в одной группе с Хорватией, Словенией, Словакией, Мальтой и Кипром.
«Считаю, что для сборной России это хорошая группа, сложная. Естественно, Хорватия нацелена на первое место, но, думаю, и Россия может выйти на чемпионат мира», — приводит слова футболиста «Газета.ru».