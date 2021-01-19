Экс-футболиста сборной России Малафеева госпитализировали с поражением легких
Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев попал в больницу. Об этом сообщила его супруга Екатерина на своей странице в Instagram.
Она уточнила, что плохо себя чувствует не только муж, но и отец. По ее словам, за последние несколько часов состояние супруга ухудшилось.
«У Славы большое поражение [легких]. Одно легкое 40%, второе — 65−70%. Поэтому мы решили не медлить и решили госпитализироваться», — рассказала она.
Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе клуба он четырежды становился чемпионом России, трижды брал Кубок страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
После завершения карьеры футболиста Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора «Зенита». В конце мая 2020 года он объявил, что полностью покидает клуб. Сейчас он занимается бизнесом.