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    19 января 2021, 22:59

    Экс-футболиста сборной России Малафеева госпитализировали с поражением легких

    Анатолий Минкин

    Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев попал в больницу. Об этом сообщила его супруга Екатерина на своей странице в Instagram.
    Экс-футболиста сборной России Малафеева госпитализировали с поражением легких | Изображение 1
    Источник фото: Instagram.com/stories/malafeeva_ekaterina

    Она уточнила, что плохо себя чувствует не только муж, но и отец. По ее словам, за последние несколько часов состояние супруга ухудшилось.

    «У Славы большое поражение [легких]. Одно легкое 40%, второе — 65−70%. Поэтому мы решили не медлить и решили госпитализироваться», — рассказала она.

    Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе клуба он четырежды становился чемпионом России, трижды брал Кубок страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

    После завершения карьеры футболиста Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора «Зенита». В конце мая 2020 года он объявил, что полностью покидает клуб. Сейчас он занимается бизнесом.