Экс-футболиста сборной России Малафеева госпитализировали с поражением легких

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Она уточнила, что плохо себя чувствует не только муж, но и отец. По ее словам, за последние несколько часов состояние супруга ухудшилось.

«У Славы большое поражение [легких]. Одно легкое 40%, второе — 65−70%. Поэтому мы решили не медлить и решили госпитализироваться», — рассказала она.

Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе клуба он четырежды становился чемпионом России, трижды брал Кубок страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

После завершения карьеры футболиста Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора «Зенита». В конце мая 2020 года он объявил, что полностью покидает клуб. Сейчас он занимается бизнесом.