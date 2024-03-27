Спорт 27 марта 2024, 00:58 Сборные Франции и Чили почтили минутой молчания память погибших в Crocus City Hall Футболисты Франции и Чили почтили перед началом матча память жертв теракта в РФ РИА «Новости»

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Футболисты сборной Франции и Чили почтили память погибших в теракте в Crocus City Hall минутой молчания. Перед началом товарищеского матча игроки собрались в центре поля.

Как ранее рассказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло радиостанции Europe 1, «когда происходят такие события, необходима большая солидарность с русским народом».

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По его словам, французская организация полностью солидарна с россиянами и коллегами в РФ. Минута молчания перед началом встречи — это выражение поддержки и соболезнований народу России от мирового футбольного сообщества.

Товарищеский матч начался на стадионе «Велодром» в Марселе.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, заявил, что перечислит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил военнослужащих, участвовавших в задержании террористов, которые напали на Crocus City Hall. Он поблагодарил военных, добавив, что благодаря их работе радикалы понесут заслуженное наказание.