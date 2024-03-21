Общество 21 марта 2024, 20:42 Стало известно, где похоронят Василия Уткина Комментатора Уткина похоронят в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище РИА «Новости»

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Спортивного комментатора Василия Уткина похоронят 23 марта в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Эгриси».

Родственники, друзья и коллеги смогут проститься с Уткиным с 11:00 до 12:00, поклонники и все желающие, в том числе и представители СМИ, смогут присоединиться к церемонии прощания после 12:00 — до 14:00.

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«После прощания Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Погребение будет проходить с 16:00 до 17:00», — уточнили в пресс-службе клуба.

Товарищеский матч Россия — Сербия начался с минуты молчания в память о легендарном комментаторе Василии Уткине. Перед матчем показали видеоролик с нарезкой из комментариев журналиста.