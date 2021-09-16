Сборная России поднялась в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу улучшила свою позицию в рейтинге FIFА после первых трех матчей под руководством Валерия Карпина. Команда поднялась с 41-го на 37-е место.

Национальная сборная России в рейтинге FIFА обошла Словакию, Турцию, Венгрию и Венесуэлу.

Позицию удалось улучшить благодаря играм с Хорватией, которая закончилась ничьей, победами над Кипром и Мальтой в квалификации ЧМ-2022.

В рейтинге первое место по-прежнему занимает Бельгия, второе — Бразилия, третье — Англия. На четвертом расположилась Франция, на пятом месте — Италия, на шестом — Аргентина, на седьмом — Португалия, восьмом — Испания, на девятом — Мексика, а на 10-м — Дания.

После провального Чемпионата Европы по футболу в сборной России поменяли главного тренера. Вместо Станислава Черчесова должность предложили Валерию Карпину. Контракт подписан до 31 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что Марио Фернандес покидает свое место в сборной РФ по футболу. Спортсмен высказал желание сосредоточиться на клубной карьере.