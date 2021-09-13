«Потеря для команды»: Губерниев прокомментировал уход Фернандеса из сборной

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с Ura.ru прокомментировал завершение карьеры в сборной России по футболу Марио Фернандеса. Губерниев отметил, что Фернандес был незаменимым игроком, и без него сборная не добилась бы такого результата на Чемпионате мира — 2018.

«Сильный футболист. Конечно, это потеря для команды, но у него травмы. Мы должны сказать Марио огромное спасибо за ту пользу, которую он принес своему новому Отечеству, потому что он был незаменим на своей позиции на протяжении нескольких лет. Без Фернандеса был бы невозможен очень неплохой результат на Чемпионате мира», — отметил Губерниев.

Он добавил, что сейчас необходимо растить своих хороших футболистов и развивать российский футбол.

«Давайте растить своих. Давайте выводить футболистов из зоны комфорта. Давайте думать о лимите, как бы там ни было, и продолжать реформировать российский футбол», — сказал журналист.

Марио Фернандес покинул сборную России, решив сконцентрироваться на ЦСКА. В составе сборной он провел 33 игры, забив пять мячей.