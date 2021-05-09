Сборная России по футболу поздравила поклонников с Днем Победы

Сборная России по футболу поздравила соотечественников с Днем Победы. Теплые слова спортсмены опубликовали в Instagram.

«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм. С великим праздником! С Днем Победы!» — говорится в сообщении.

Ранее звезды российской эстрады записали поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны. Валерия, Валентин Юдашкин, Олег Газманов и Валерий Сюткин произнесли слова благодарности и рассказали, что для них означает этот день.

А губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал парад Победы очень важным мероприятием, которое помогает сохранить память о подвигах ВОВ. Он призвал рассказывать подрастающему поколению о событиях тех лет.