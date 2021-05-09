facebook_pixel
    09 мая 2021, 11:57

    Воробьев призвал уделять внимание детям, чтобы память о войне «сохранилась на века»

    Александр Блинов

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что парад Победы является очень важным мероприятием, которое позволяет сохранить память о подвигах Великой Отечественной войны. Глава Подмосковья пожелал всем беречь друг друга.

    «Настроение торжественное, праздничное. Великий день сегодня у нас в стране. Очень важно, что во всех городах, во всех регионах мы чествуем ветеранов», — сказал Воробьев.

    Самая главная задача — уделять внимание подрастающему поколению, указал губернатор.

    «Время идет, и в памяти это не должно стереться. Генетическая память должна у нас сохраниться на века. Об этом президент говорил сегодня в своем выступлении», — отметил Воробьев.

    Глава Подмосковья пожелал всем здоровья, беречь себя и друг друга.

    Губернатор Московской области ранее поздравил ветеранов с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Воробьев отметил, что война и время забрали героев, но память о них не должна замереть на черно-белых снимках.