Священный и великий праздник. Российские звезды поздравили ветеранов с Днем Победы

Девятого мая отмечается день Велипой Победы. Звезды российской эстрады записали поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны. Валерия, Валентин Юдашкин, Олег Газманов и Валерий Сюткин не только произнесли слова благодарности, но и рассказали «360», что для них означает этот день.

Память о войне живет в каждой семье

Певец Валерий Сюткин рассказал «360», что его родители были совсем маленькими детьми во время войны, но от них ему передалось уважение к тем, кто выстоял в том страшном противостоянии. Он надеется передать это своим детям, потому что хороший вкус, по его словам, — это знание и отражение традиций, истории и культуры.

«Память о Великой Отечественной войне живет у нас в каждой семье. Это рассказы дедушек и бабушек, как это было, воспоминания родителей у тех, у кого родителям уже далеко за 80. <…> Поэтому обязательно рассказывайте своим детям, обязательно нужны фильмы о Великой Отечественной войне, потому что пока живет память, живет великая история нашей Победы. С праздником, дорогие друзья! С праздником ветеранов в первую очередь! Дай Бог вам здоровья!» — сказал Сюткин.

Чтобы правнуки помнили нашу великую историю

По словам певца Олега Газманова, для него 9 Мая священный праздник не только потому, что наша страна победила фашизм. Для музыканта важно, что родители смогли пройти всю войну.

«Мой отец закончил войну в Берлине. А мама — в далеком Халхин-Голе. Мои родители не любили говорить о войне. Несмотря на то, что в фильмах наши герои воюют и побеждают, про войну было очень тяжело вспоминать. Это кровь, неимоверные трудности, потери. Смотреть и знать, что через мгновения, часы или дни тебя не станет. Видеть, как погибают твои боевые друзья и соратники, — это тяжело. Когда ветераны, мои родители собрались на День Победы, я не видел людей более счастливых. Потому что они понимали, что такое жизнь. Когда нужно ценить каждое мгновение. Спасибо моим предкам, нашим ветеранам за то, что они победили. За то, что они дали нам возможность радоваться жизни, смотреть на землю и жить в этой стране. Спасибо вам!» — сказал певец.

Газманов также обратился ко всем ветеранам и пожелал им здоровья.

«Дорогие друзья, уважаемые ветераны! С весенним праздником, с великим Днем Победы! Будьте счастливы, здоровы. И, дорогие ветераны, сделайте все для того, чтобы ваши дети, внуки, правнуки помнили нашу великую историю. Чтобы мы никому не дали возможности к ней прикоснуться грязными руками и переписать нашу историю. И потом, когда ваши потомки будут идти в составе „Бессмертного полка“ и нести пожелтевшие фотографии своих предков-героев, мы все будем бессмертны в этом составе „Бессмертного полка“. С праздником!» — поздравил певец.

Эти люди подарили нам удивительные дни жизни

Советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин рассказал «360», что его дедушка пришел с войны инвалидом. После он жил подмосковной Баковке и деревне Вырубово. Там жила и его мама.

«Я думаю, что в День Победы в каждом доме, каждой семье есть те, о ком в этот день нужно вспомнить. Вся наша семья проживает в Подмосковье, и мы, конечно, их помним. Не только в майские праздники. Эти люди подарили нам удивительные дни жизни. У меня было два деда: один — архитектор, другой — портной. С войны он пришел без ног. У него было трое детей, их надо было как-то кормить. Он шил. От одного деда мне достались художественные способности, от второго — чем я занят сейчас», — вспомнил художник.

Он также показал портрет своего дедушки Петра Подберезовского, который вернулся с войны в деревню Вырубово. А бабушка оставалась с детьми и работала в тылу.

«Эти люди имели огромнейший дух. Дух победы, дух жизни, и они мечтали, наверное, о том, что имеем мы сейчас. Он недолго прожил после войны, но рождение своей дочери, моей мамы, он смог увидеть. Я не застал деда, только посещал его могилу. Спасибо, что мама сохранила ее и фотографии. Она передала их нам, и уже мы храним их у себя дома», — поделился собеседник «360».

Он отметил, что важно показывать внукам их фотографии. В прошлом году была объявлена пандемия, праздник прошел без торжеств.

«Мы вышли на балкон, были журналисты, была акция „Песня ‚День Победы‘“. В этом году, я вижу, акций особых нет. Но хочется поздравить всех ветеранов. Тех, кто проживает в Московской области. Сказать огромнейшее спасибо и губернатору за то, как он заботится и о ветеранах, и об области. Спасибо главе администрации Одинцова. Мы видим, как изменился город. Я ходил здесь в школу № 8, приезжаю сюда и вижу, как изменились детские сады, школы, какая стала активная жизнь. А раньше не было ничего. В эти праздничные дни можно побыть у себя дома, погулять, побыть на приусадебных участках», — рассказал Юдашкин.

Модельер обратился к ветеранам и поздравил их с Днем Победы.

«Уважаемые ветераны! От всей души я хочу поздравить вас в потрясающий весенний день с этим удивительным праздником. Который вы подарили всем нам. Нам, которые сегодня могут жить и созидать, восхищаться вашими подвигами. Долгих-долгих лет вам жизни и сил! Мы вас очень любим, будьте здоровы!» — пожелал Юдашкин.

Грядущее поколение должно помнить подвиг солдат

Певица Валерия призналась, что все острее чувствует важность этого события, важность этой победы и вклад ветеранов — совершенно особенный, уникальный.

«Потому что, наверное, сегодня у нас есть дети, которые находятся в таком возрасте, в каком вы уходили на фронт. И от этого становится невыносимо больно и страшно, сколько вы пережили, сколько же выпало на вашу долю испытаний. И мне очень хочется, чтобы грядущие поколения помнили ваш подвиг, ценили все, что вы сделали для нас», — сказала Валерия.

Она добавила, что ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше.

«Я от всей души поздравляю всех ветеранов с Днем Победы, с нашим главным праздником. Вот удивительно, время мчится вперед и все дальше отдаляет нас от 9 мая 1945 года. Пожалуйста, будьте здоровы. Я желаю, чтобы о вас заботились, чтобы вы ни в чем не нуждались. Потому что мы чтим ваш подвиг. Мы уважаем и ценим все то, что вы для нас сделали. Спасибо вам большое, низкий поклон. С праздником!» — заключила собеседница «360».