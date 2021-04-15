Сборная России осталась лидером на командном ЧМ в Осаке после выступления мужчин

Российская сборная по фигурному катанию держит лидирующие позиции после выступления мужчин на командном чемпионате мира в японской Осаке. Пятое место в короткой программе занял Михаил Коляда, сообщил ТАСС.

За свой прокат россиянин получил 93,42 балла, Евгений Семененко набрал 88,86 балла и стал седьмым. Первая строчка досталась спортсмену из США Натану Чену (109,65 балла). Японец Юдзуру Ханю заработал 107,12 балла и стал вторым. Третье место отдали американскому фигуристу Джейсону Браун с 94,86 балла.

В пятницу, 16 апреля, мужчины будут представлять произвольную программу. В этот же день пройдут короткая программа спортивных пар и произвольный танец дуэтов.

В общем зачете чемпионата российская сборная находится в лидерах. По итогам трех видов программ национальная сборная набрала 49 очков. Два балла россиянам уступает сборная США, на третьей строчке — японские фигуристы с 42 баллами.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию (World Team Trophу) также называют неофициальным чемпионатом мира. Турнир пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке.