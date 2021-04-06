Россияне будут под флагом своей страны на командном ЧМ
Команда росссийской сборной выступит на командном чемпионате по фигурному катанию под национальным флагом. Этой информацией поделился ТАСС.
«На него решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не распространяется», — сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Полное название состязания World Team Trophу. Его называют неофициальным чемпионатом мира. Турнир пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке.
Ранее из-за допиногового скандала российским спортсменам на время запретили выступать, используя символику своей страны. Запрет продлится до 2022 года, добавили в Газета.ru.