Российские фигуристки стали лучшими в короткой программе командного ЧМ

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева стали лучшими в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке. В результате российская команда после двух видов программы лидирует в общем зачете, оторвавшись от Японии на восемь очков.

Анна Щербакова откатала короткую программу на 81,07 балла. Это лучший результат в ее карьере. Фигуристка чисто выполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Елизавета Туктамышева ненамного отстала от своей соотечественницы. С 80,35 балла она заняла второе место в короткой программе. Третьей стала японка Каори Сакамото, набрав 77,78 балла.

Произвольная программа пройдет в субботу, 17 апреля.

В общем зачете турнира по результатам двух программ российская команда набрала максимальное количество очков — 35. Затем следуют японцы с 27 очками, после них американцы, набравшие 25 очков.

Фигуристка Анна Щербакова под руководством Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира на прошедших в марте соревнованиях в Стокгольме. Второе место заняла воспитанница школы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, третьей стала подопечная Евгения Плющенко Александра Трусова.