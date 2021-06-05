Сборная Канады вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Канады обыграла команду США. Благодаря этому она попала в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии.

Полуфинальная встреча завершилась на «Арене-Рига» со счетом 4:2. Среди победителей шайбу в ворота забили Брэндон Пирри, Эндрю Манджапане (дубль) и Джастин Данфорт. Из американцев отличились Колин Блэквелл и Александр Хмелевски.

Американцы победили в группе, одержав шесть побед в семи матчах. В четвертьфинале они разгромили словаков со счетом 6:1.

Сборные США и Канады встретились в полуфинале чемпионата мира во второй раз. Впервые они сыграли на данной стадии на турнире 2016 года в России, тогда победа была за канадцами (4:3).

Чемпионат мира — 2021 проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. Второго финалиста турнира болельщики узнают 5 июня на игре Финляндии и Германии. Начало — в 18:15. А матч за золото состоится 6 июня, старт — в 20:15.

Сборная России покинула турнир 3 июня после проигрыша канадцам в четвертьфинале. Основное время завершилось со счетом 1:1, но в овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане. Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко извинился за проигрыш сборной Канады. Он напомнил, что спортсмены — тоже люди. Игроки не хотели такого результата, напротив, мечтали победить, но сделали все от себя возможное.