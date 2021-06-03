Сборная России по хоккею уступила команде Канады со счетом 2:1

В ¼ финала чемпионата мира по хоккею сборная РФ встретилась с командой Канады и проиграла ей со счетом 2:1. Победную шайбу в овертайме забил Эндрю Манджапане.

В основное время голы забили Евгений Тимкин (35-я минута) и Адам Энрике (46), пишет РИА «Новости». На третьей минуте овертайме вывел свою команду вперед Эндрю Манджапане.

Для российской команды международный турнир закончился. Канады встретятся в полуфинале чемпионата с командой США.

В первом периоде команды действовали осторожно, уточняет KHL. После удаления Евгения Тимкина во втором периоде канадцы несколько оживились. В овертайме они действовали достаточно активно и выиграли матч.

Отечественным хоккеистам уже 10 лет не удается обыграть Канаду на чемпионате мира.

Последний раз сборная России побеждала Канаду на чемпионате мира 2011 года в Братиславе (Словакия) со счетом 2:1.