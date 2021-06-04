Российский хоккеист извинился за проигрыш сборной Канады

Сборная России по хоккею была хорошо подготовлена к победе на чемпионате мира в Риге. Спортсмены были и физически и тактически способны выиграть у канадцев. Они мечтали победить, но сыграли хуже, чем могли.

Об этом ТАСС сообщил нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко. Он попросил у болельщиков прощения.

«Не смогли победить Канаду. Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди. Мы не хотели такого результата. Мы мечтали победить, но не сделали того, что должны были», — сказал Григоренко.

Он признался, что до сих пор не верит в поражение. По мнению хоккеиста, у команды были все условия, чтобы выиграть чемпионат мира. Спортсмены готовились к встрече с канадцами, разбирали их стратегию и тактику. Тренерский штаб подвел команду к плей-офф.

«Понятно, что это спорт, все бывает, но давайте не будем искать проблемы там, где их не было. Причина в нас, наша очередь разобраться, кто и что сделал не так в своих сменах», — признался нападающий

Григоренко отметил, что не хочет переходить на личности, говорить, «кто не добежал, не забил». По его словам, все поддерживали друг друга, а штаб сборной сумел объединить игроков в единое целое.

Российские хоккеисты уступили канадским со счетом 2:1 в матче ¼ финала чемпионата мира, состоявшемся 3 июня в Риге.