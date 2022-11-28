Спорт 28 ноября 2022, 00:14 Сборная Испании сыграла вничью с командой Германии на ЧМ-2022 Сборные Испании и Германии по футболу сыграли со счетом 1:1 на чемпионате мира в Катаре Unsplash

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Сборные Испании и Германии сыграли со счетом 1:1. Матч состоялся в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу на стадионе «Аль-Байт» в Катаре.

В составе испанцев отличился Альваро Мората, забив гол в ворота соперника на 62-й минуте во втором тайме. У Германии голом отметился Никлас Фюллькруг (83).

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Команда Испании возглавила турнирную таблицу квартета E с четырьмя очками. Их соперники находятся на четвертой строчке. В следующем туре испанцы будут играть с японцами. Сборная Германии выйдет на поле с Коста-Рикой. Обе встречи пройдут 1 декабря.

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Сегодня также состоялась встреча сборных Хорватии и Канады. Команды сыграли счетом 4:1 на стадионе «Халифа» в Эр-Райяне. Таким образом, Хорватия заняла первое место в группе F. За ней следует команда марокканцев. В заключительном туре Хорватия сразиться с Бельгией. Матч также запланирован на 1 декабря.

Ранее Международная федерация футбола не нашла оснований, чтобы наказать футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который вышел на поле в бутсах с российским триколором.