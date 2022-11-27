Спорт 27 ноября 2022, 21:22 Сборная Хорватии обыграла команду Канады на ЧМ-2022 Хорватия одержала победу над Канадой со счетом 4:1 в матче чемпионате мира Unsplash

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Матч между сборными Хорватии и Канады закончился со счетом 4:1. Встреча команд состоялась на стадионе «Халифа» в Эр-Райяне в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

В составе хорватской сборной мячи забили Андрей Крамарич (36-я и 70-я минута), Марко Ливайя (44) и Ловро Майер (90+4). Среди канадцев на поле отличился Альфонсо Дэвис (2).

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Дэвис стал автором первого гола сборной Канады на чемпионатах мира. В первом туре ЧМ-2022 канадская сборная проиграла бельгийцам (0:1). Канадцы не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира.

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Сборная Хорватии заняла первое место в группе F, набрав четыре очка. За ней следует команда марокканцев. На третьем месте стоят бельгийцы (три очка), на четвертом — канадцы (0). В заключительном туре Хорватии предстоит сыграть с Бельгией. Матч состоится 1 декабря.

Сборная Аргентины по футболу 27 ноября встретилась с соперниками из Мексики. Встреча закончилась со счетом 2:0 на стадионе «Лусаил Айконик». Таким образом, Аргентина заняла второе место в групповой таблице с тремя очками.