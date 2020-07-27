Санкт-Петербург отпраздновал золотой дубль «Зенита». Видео

В Санкт-Петербурге в честь золотого дубля «Зенита» устроили световое шоу. Экраном для него стал пролет Дворцового моста. Видео представления разместили в Сети.

Шоу состоялось в ночь на 27 июля. Самые яркие моменты прошедшего сезона показали на пролете со стороны Зимнего дворца.

По длительности представление растянулось на полтора часа. Поклонники «Зенита» по достоинству оценили такой способ отпраздновать золотой дубль.

Петербургская команда одержала победу над подмосковным ФК «Химки» в финале Кубка России, который состоялся в Екатеринбурге. «Зенит» победил со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Артем Дзюба.

После победы футболисты разбили врученный им хрустальный трофей: раскололась закрывавшая Кубок крышка.

Команде из Санкт-Петербурга удалось добиться золотого дубля, выиграв и кубок, и национальный чемпионат по футболу. «Зенит» стал победителем РПЛ за четыре тура до окончания первенства.