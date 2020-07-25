Футболисты «Зенита» разбили хрустальный трофей после победы в Кубке России

Петербургский «Зенит» в четвертый раз стал обладателем Кубка России. После победы над подмосковными «Химками» в финале Олимп — Кубка России футболисты уронили хрустальный кубок. Видео небольшого происшествия опубликовали в Twitter петербургского клуба.

На кадрах видно, что футболисты расколотили крышку, которая закрывала кубок. Осколки они отложили в сторону. Игроки чересчур увлеклись празднованием и не удержали трофей.

Финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками» прошел в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге. Петербургский клуб победил со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Артем Дзюба.

На итоги матча уже отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что «Химки» достойно смотрелись в борьбе против неоднократного чемпиона.

При этом Губерниев отметил, что теперь ему непонятно, как с такой игрой «Зенит» намерен успешно выступить в Лиге Чемпионов.

Комментатор поздравил петербуржцев с победой и заявил, что гордится «Химками», так как это самобытная команда, для которой нет авторитетов.