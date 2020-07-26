Дзюба назвал «вандерфульной» победу «Зенита» в финале Кубка России

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назвал «вандерфульной» победу команды в финале Кубка России. При этом, он отметил, что игра с подмосковными «Химками» была тяжелой.

«Безумно приятно, вандерфульно! Всех с победой! „Химки“ молодцы, хорошая команда, добротная. Желаю им удачи в РПЛ», — сказал Дзюба после игры. Фрагмент его интервью был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых в YouTube.

Финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками» прошел накануне в Екатеринбурге. Петербургский клуб одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил нападающий Артем Дзюба.

На итоги матча уже отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что «Химки» достойно смотрелись в борьбе против неоднократного чемпиона.

«Зенит» в четвертый раз стал обладателем Кубка России. После победы над «Химками» футболисты уронили хрустальный кубок. Видео небольшого происшествия опубликовали в Twitter петербургского клуба.