Самые спортивные и неспортивные регионы назвали в России

Самые спортивными регионами в России оказались Нижний Новгород и Казань. Самым неспортивным — Санкт-Петербург.

В исследовании участвовали 2,2 тысячи жителей разных субъектов. Результаты рейтинга, который составил российский маркетплейс Ozon, оказались в распоряжении РИА «Новости».

В рейтинг неспортивных городов также вошла Москва. В рейтинге она идет второй после Санкт-Петербурга, вместе с Омском, Пермью, Волгоградом и Красноярском.

Лидерами рейтинга кроме Нижнего Новгорода и Казани являются Самара, Краснодар, Екатеринбург и Ростов-на-Дону, затем Воронеж, Уфа, Челябинск и Новосибирск.

Эксперты составили рейтинг также из тех городов, жители которых любят обещать, что начнут заниматься спортом с понедельника, но не держат слово и бросают тренировки.

«Чаще других обещают заниматься спортом жители Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга», — отмечается в сообщении.

В рейтинге также присутствуют Самара и Краснодар, Уфа, Воронеж, Новосибирск.

Чаще всего россияне бегают (19%), играют в волейбол (17%), футбол (14%), занимаются плаванием (13%) и фитнесом (11%). Около трети респондентов уделяют время спорту два-три раза в неделю, 17% — раз в неделю и 15% — каждый день.