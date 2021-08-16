Самые спортивные и неспортивные регионы назвали в России
Самые спортивными регионами в России оказались Нижний Новгород и Казань. Самым неспортивным — Санкт-Петербург.
В исследовании участвовали 2,2 тысячи жителей разных субъектов. Результаты рейтинга, который составил российский маркетплейс Ozon, оказались в распоряжении РИА «Новости».
В рейтинг неспортивных городов также вошла Москва. В рейтинге она идет второй после Санкт-Петербурга, вместе с Омском, Пермью, Волгоградом и Красноярском.
Лидерами рейтинга кроме Нижнего Новгорода и Казани являются Самара, Краснодар, Екатеринбург и Ростов-на-Дону, затем Воронеж, Уфа, Челябинск и Новосибирск.
Эксперты составили рейтинг также из тех городов, жители которых любят обещать, что начнут заниматься спортом с понедельника, но не держат слово и бросают тренировки.
«Чаще других обещают заниматься спортом жители Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга», — отмечается в сообщении.
В рейтинге также присутствуют Самара и Краснодар, Уфа, Воронеж, Новосибирск.
Чаще всего россияне бегают (19%), играют в волейбол (17%), футбол (14%), занимаются плаванием (13%) и фитнесом (11%). Около трети респондентов уделяют время спорту два-три раза в неделю, 17% — раз в неделю и 15% — каждый день.