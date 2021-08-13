Врач рассказал о способах восстановления мышечной массы после COVID-19

Человек, перенесший COVID-19 в тяжелой форме, может похудеть на несколько десятков килограммов. При этом теряется очень много мышечной массы. Для их восстановления требуется много времени.

Восстановление нужно начать с малоинтенсивных занятий, даже тем, кто до болезни регулярно занимался спортом, сообщила врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

«Самая безопасная история — это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы», — посоветовала врач.

Она отметила, что если есть умные часы, то по ним можно отслеживать пульс. Если в начале занятий пульс повышается, а во время восстанавливается, то можно переходить к более интенсивным нагрузкам.

Но если восстановление мышечной массы после COVID-19 происходит очень медленно, то необходимо обратиться к врачу-реабилитологу.

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