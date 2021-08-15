Спорт в массы. Как жители Пушкино отметили День физкультурника

В Пушкинском городском округе с размахом отметили День физкультурника. Спортсмены посоревновались на каноэ, прошли мастер-классы по дриблингу и боксу.

Водно-спортивная база «Серебрянка» стала центром притяжения и спортсменов-профи, и зожников-любителей в День физкультурника. Начали с гонки на драконах — привычное зрелище для отдыхающих, но не для спортсменов. Мифического вида лодки удивили не своим внешним видом, а составом гребцов: 10 человек на веслах, один рулевой и барабанщик.

Он необходим не как музыкальное сопровождение. Под его такт команда начинает синхронно грести. Страсти кипели, как на Олимпиаде. Посмотреть соревнования пришли ветераны. Эту базу и первый причал они строили собственными руками. Олимпийский призер байдарочник Роман Аношкин начинал именно здесь. Он только что вернулся из Токио. По его словам, неважно, где тренироваться, главное — правильный настрой.

«Для меня все одинаково было, я пытался сам в своей голове настраиваться, в своем мире жил, поэтому я никакой разницы не заметил», — рассказал олимпийский призер байдарочник Роман Аношкин.

Григорий Лемешко, чемпион СССР по гребле на байдарке, отметил, что Анюшкин представлял в Бразилии нашу сборную и занял третье место.

Валерий Диденко тоже не понаслышке знает цену олимпийской награды. Он завоевал золото на летних Играх 1972 года. По его словам, стать чемпионом может каждый. Никаких секретов нет. Главное — работать.

«Во-первых, нужно поймать накат лодки, технический вариант, ну, естественно, инвентарь, спортивная форма. И плюс работа, работа и еще раз работа», — сказал олимпийский чемпион по гребле на байдарке Валерий Диденко.

Помимо водных традиций, Пушкино гордится своими боксерами. Воспитанники школы устроили на набережной полноценное шоу. Показывали, как правильно работать ногами, уклоняться от ударов. Некоторые ученики кидали джебы не хуже Майка Тайсона. Тренер явно остался доволен. Как и дети, которые пришли на праздничный концерт. Для них организаторы устроили дискотеку, пригласили аниматоров, показали акробатическое шоу. Футболисты провели мастер-класс по чеканке мяча и дриблингу.

Про взрослых тоже не забыли. Для них провели торжественную часть. Почетные грамоты получили 12 человек. День физкультурника продолжится до самого вечера. Впереди еще катание на сабсерфе, волейбол, дартс и шахматы.

В округе находится 10 крупных спортивных учреждений. В них уже обучается около четырех тысяч воспитанников. Прийти и записаться в секцию может любой желающий.