Спорт 01 марта 2024, 19:07 Рублева сняли с турнира в Дубае за мат в сторону судьи Теннисиста Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи на турнире в Дубае IMAGO / Juergen Hasenkopf / Global Look Press

Читать 360tv в

Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали из-за ненормативной лексики в адрес судьи. Словесная перепалка произошла в ходе полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Дубае, сообщил «Чемпионат».

Причиной стал мат в сторону линейного судьи после окончания третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Победу в матче присудили сопернику Рублева. Судья остановил встречу при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

Реклама

В финале казахстанский теннисист встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

Российский теннисист Даниил Медведев не стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии. В финале он уступил победу итальянцу Яннику Синнеру. Медведев в пятый раз в своей карьере проиграл в финале турнира «Большого шлема». Рублев ранее назвал его одним из лучших теннисистов.