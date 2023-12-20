Спорт 20 декабря 2023, 14:10 Российскую команду киберспортсменов сняли с международного турнира Киберспортсменов Virtus.pro сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Состоящую из пяти россиян киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира Malta Cyber Series: VII по шутеру Rainbow Six Siege. Официальной причиной назвали национальность игроков. Об этом пресс-служба команды сообщила в своем Telegram-канале.

Представители игроков подчеркнули, что решение о дисквалификации приняла компания-разработчик игры Ubisoft, которая изначально пригласила Virtus.pro для участия в отборочных соревнованиях. Но после первого же матча объявила об отстранении.

Реклама

«Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили в Ubisoft», — заявили в пресс-службе.

Портал Cybersport.ru уточнил, что приглашение российская команда Virtus.pro действительно получила от Ubisoft, но организатором турнира выступил мальтийский оператор GMR, который аннулировал результаты первого матча российской команды.

В состав Virtus.pro входят пять россиян: Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (Always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (JoyStiCK), Артур Ипатов (ShepparD).

В конце августа международная федерация киберспорта отменила решение о нейтральном статусе российских участников соревнований. С этого момента игроки могли выступать под флагом и гимном своей страны.

В ноябре 2022 Virtus.pro, выступавшая тогда под нейтральным названием Outsiders выиграла главный турнир по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). За победу россияне получили 500 тысяч долларов.