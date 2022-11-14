Спорт 14 ноября 2022, 00:45 Российские киберспортсмены выиграли главный турнир по игре CS: GO Российская команда Virtus.pro (Outsiders) выиграла на турнире IEM Rio Major 2022 по CS: GO Pxhere

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Российская команда Virtus.pro (выступает под нейтральным названием Outsiders) выиграла главный турнир по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Об этом сообщил ТАСС.

Турнир Intel Extreme Masters Major проходил в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября. Его призовой фонд составил 1,25 миллиона долларов.

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Российская команда в финале обошла игроков из Дании Heroic. Встреча завершилась со счетом 2:0. За победу на турнире победители получат 500 тысяч долларов, датская команда — 170 тысяч долларов.

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Другие российские команды — Cloud9 и Team Spirit — выбыли в четвертьфинале. Украинский коллектив Na’Vi выбыл на той же стадии. Участники американской команды Faze Clan не смогли выйти в плей-офф.

В конце августа стало известно, что городская лига киберспорта появится в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. Власти уже занялись подготовкой необходимых документов. Глава города Андрей Гаранин называл киберспорт шагом в будущее развитие всего мира.