Российскую биатлонистку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Решение о дисквалификации 20-летней спортсменки приняли в Союзе биатлонистов России на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Срок отбывания наказания начался с 15 декабря.

Виктория Коновалова выступала в сезоне 2020\2021 принимала участие в юниорских стартах на Кубке России. В спринте и гонке преследования она завоевала бронзовую медаль, а в эстафете в составе сборной Красноярского края поднималась на первую ступень подиума.

Также решением Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ от соревнований на два года отстранен Дмитрий Хропенко. Его дисквалификация начинается с 21 мая 2020 года. В 2016 году на чемпионате мира по гребле в составе юниорской сборной России на лодках класса «Дракон» он завоевал семь золотых медалей.