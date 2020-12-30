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    30 декабря 2020, 15:31

    Российскую биатлонистку дисквалифицировали на четыре года за допинг

    Екатерина Шамина

    Российская биатлонистка Виктория Коновалова дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
    Российскую биатлонистку дисквалифицировали на четыре года за допинг

    Решение о дисквалификации 20-летней спортсменки приняли в Союзе биатлонистов России на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Срок отбывания наказания начался с 15 декабря.

    Виктория Коновалова выступала в сезоне 2020\2021 принимала участие в юниорских стартах на Кубке России. В спринте и гонке преследования она завоевала бронзовую медаль, а в эстафете в составе сборной Красноярского края поднималась на первую ступень подиума.

    Также решением Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ от соревнований на два года отстранен Дмитрий Хропенко. Его дисквалификация начинается с 21 мая 2020 года. В 2016 году на чемпионате мира по гребле в составе юниорской сборной России на лодках класса «Дракон» он завоевал семь золотых медалей.