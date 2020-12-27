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    27 декабря 2020, 00:04

    Лавров назвал неприемлемыми спортивные санкции против официальных лиц России

    Валерия Шафирко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым запрет посещать международные спортивные состязания российским официальным лицам.
    Лавров назвал неприемлемыми спортивные санкции против официальных лиц России

    «Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания», — отметил Лавров, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов в интервью «Матч ТВ».

    17 декабря CAS запретил представителям российской власти посещать Олимпийские и Параолимпийские игры сроком до 16 декабря 2022 года. При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изначально требовало ограничений на четыре года.

    Лавров отметил, что «два — меньше чем четыре» и разрешение иметь национальную символику на спортивной форме — это послабление по сравнению с ограничениями на Олимпиаде-2018.

    22 декабря стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство заявило, что РУСАДА сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг даже без статуса соответствия. В России намерены и впредь защищать права чистых атлетов. В пресс-службе WADA отметили, что агентство намерено контролировать деятельность РУСАДА по поддержанию антидопинговой системы.