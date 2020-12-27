Лавров назвал неприемлемыми спортивные санкции против официальных лиц России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым запрет посещать международные спортивные состязания российским официальным лицам.

«Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания», — отметил Лавров, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов в интервью «Матч ТВ».

17 декабря CAS запретил представителям российской власти посещать Олимпийские и Параолимпийские игры сроком до 16 декабря 2022 года. При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изначально требовало ограничений на четыре года.

Лавров отметил, что «два — меньше чем четыре» и разрешение иметь национальную символику на спортивной форме — это послабление по сравнению с ограничениями на Олимпиаде-2018.

22 декабря стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство заявило, что РУСАДА сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг даже без статуса соответствия. В России намерены и впредь защищать права чистых атлетов. В пресс-службе WADA отметили, что агентство намерено контролировать деятельность РУСАДА по поддержанию антидопинговой системы.