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    08 декабря 2020, 17:14

    Олимпийская чемпионка Резцова призналась в употреблении допинга

    Дарья Морозова

    Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что во время спортивной карьеры употребляла допинг. Об этом сообщило издание Sports.ru.

    По данным ИА RNS, Резцова рассказала, что употребляла допинг, и что сейчас он распространен ничуть не меньше. По ее словам, за укол препарата она как-то заплатила доктору 2,5 тысячи долларов.

    «Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за 4 месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала», — рассказала спортсменка.