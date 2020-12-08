Олимпийская чемпионка Резцова призналась в употреблении допинга

По данным ИА RNS, Резцова рассказала, что употребляла допинг, и что сейчас он распространен ничуть не меньше. По ее словам, за укол препарата она как-то заплатила доктору 2,5 тысячи долларов.

«Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за 4 месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала», — рассказала спортсменка.