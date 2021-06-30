Во время чемпионата Европы 29 июня на трибунах шотландского стадиона русские и украинцы вместе болели за сборную Украины. Однако после матча российскому болельщику порвали футболку во время потасовки.

Политика политикой, а россияне и украинцы готовы радоваться за успехи друг друга и поддерживать. Правда, на это способны не все. Во время матча Швеция — Украина заметили фаната с российским триколором в обнимку с украинским болельщиком. Однако позже появилось видео потасовки, в которой нападали на российского болельщика представители братского народа.

Пользователи социальных сетей предположили, что россиянина избили за политическую позицию. UEFA пока не прокомментировала ситуацию.

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро-2020, после того как в 1/8 обыграла команду Швеции со счетом 2:1. В следующем матче, 3 июля, команда Андрея Шевченко встретится со сборной Англии.

Сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии и Дании и в результате заняла последнее место в группе.