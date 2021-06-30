Сборная Украины обошла шведов со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020, после того как в 1/8 обыграла команду Швеции со счетом 2:1.

Первый гол шведам забили на 27-й минуте. Александр Зинченко сумел переиграть вратаря Робина Ольсена. В концовке первого тайма сборной Швеции удалось отыграться: отличился Эмиль Форсберг. Основное время матча закончилось на счете 1:1. На 121-й минуте решающий гол забил Артем Довбик. В следующем матче украинцы встретятся со сборной Англии. Игра состоится 3 июля.