Россия разгромно проиграла датчанами и вылетела с Евро-2020

Сборная России проиграла датчанам со счетом 1:4 в заключительном матче группового этапа на Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место и не вышли в плей-офф.

Датчане открыли счет в первом тайме. На 38-й минуте встрече Миккель Дамсгард дальним ударом отправил мяч в ворота Матвея Сафонова. Это был единственный гол первой половины встречи.

Во втором тайме датчане закрепили преимущество. На 59-й минуте после ошибки Романа Зобнина форвард сборной Дании вышел один на один с голкипером и легко забил гол. На 69-й минуте в ворота датчан назначили пенальти. Его уверенно реализовал Артем Дзюба.

Но на 80-й минуте Андреас Кристенсен дальним ударом вернул датчанам комфортное преимущество. Разгромным счет стал на 82-й минуте — в контратаке четвертый мяч в ворота Матвея Сафонова отправил Йоаким Мехле.

В параллельном матче в группе Бельгия обыграла Финляндию со счетом 2:0. Таким образом бельгийцы заняли первое место в группе, датчане стали вторыми, а финны — третьими. Сборная России с тремя очками осталась на последнем месте и не вышла в плей-офф.

Источник фото: uefa.com

Единственную победу россияне одержали в игре со сборной Финляндии. Накануне турнира министр спорта России Олег Матыцин говорил, что перед командой стоит задача выйти из группы.