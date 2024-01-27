Спорт 27 января 2024, 18:37 Российский теннисист Шевченко сменил спортивное гражданство Теннисист Шевченко начнет представлять Казахстан Unsplash

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Российский теннисист Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и представлять на соревнованиях Казахстан. Об заявил об этом в соцсети Instagram*.

Являющийся шестой ракеткой России спортсмен признался, что гордится своим выбором. По его словам, он начнет представлять Казахстан на корте уже со следующей недели.

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«Я очень горд по этому поводу. Мне не терпится выйти на корт и постараться создать для себя и страны незабываемые моменты», — написал Шевченко.

Спортсмен занимает 48-ю строчку мирового рейтинга.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Он обыграл в полуфинале немца Александра Зверева во всех пяти сетах, матч продлился более четырех часов. По мнению спортсмена Бориса Беккера, Медведев слишком много времени провел на корте и может проиграть итальянцу Яннику Синнеру.

* Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.