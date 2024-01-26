Важное 26 января 2024, 16:14 Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open в Мельбурне. Он обыграл в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева.

Медведев победил соперника во всех пяти сетах. По данным «Чемпионата», матч длился почти четыре с половиной часа и завершился со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина. В финале ему предстоит сыграть с четвертой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Для 27-летнего Даниила Медведева это будет уже третья в карьере игра в финале Australian Open. В 2021 и 2022 годах он также дошел до финала, но оба раза уступил.

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В полуфинал Медведев вышел по итогам матча с поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее 22-летний Янник Синнер обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Сербский теннисист признался, что соперник «полностью переиграл» его. Джокович добавил, что это был для него один из худших матчей на турнирах «Большого шлема».