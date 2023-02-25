Спорт 25 февраля 2023, 21:12 Российский теннисист Медведев выиграл второй подряд турнир ATP Российский теннисист Медведев обыграл британца Маррея и выиграл турнир АТР в Дохе РИА «Новости»

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Россиянин Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. В победной встрече он обыграл двукратного олимпийского чемпиона и бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея, сообщил ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Призовой фонд турнира в Дохе составил чуть менее 1,4 миллиона долларов.

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Медведев занимает восьмое место в мировом рейтинге, в прошлом году на протяжении 16 недель он был первой ракеткой мира. На его счету теперь 17 побед на турнирах ATP. Последний он выиграл на прошлой неделе, 19 февраля, в Роттердаме. Он также является одним из трех российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде. На сегодняшний день теннисист расположился на восьмом месте в мировом рейтинге.

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Накануне российский спортсмен обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6 и вышел в финал.