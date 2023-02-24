Спорт 24 февраля 2023, 23:21 Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Дохе Российский теннисист Медведев обыграл канадца и вышел в финал турнира АТР в Дохе РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в финал, об этом сообщил ТАСС. В финале россиянин сыграет с экс-первой ракеткой мира Энди Марреем из Великобритании.

Полуфинальная встреча с канадцем завершилась в пользу 27-летнего Медведева, это шестая победа над Оже-Альяссимом в очных встречах. Россиянин посеян на турнире под третьим номером.

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В мировом рейтинге Медведев занимает восьмое место, 22-летний Оже-Альяссим расположился на девятой строчке. В активе россиянина 16 побед на турнирах АТР, канадец победил четыре раза.

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Турнир в Дохе проходит на покрытии «хард», его призовой фонд составляет 1,377 миллиона долларов. В 2022 году приз получил испанец Роберто Баутиста-Агут. Россияне выигрывали турниры АТР дважды — Андрей Рублев в 2020 году и Николай Давыденко в 2010-м.

Британской ассоциации лаун-тенниса (LTA) грозит отстранение от проведения турниров АРТ. Это случится, если организация запретит участвовать россиянам и белорусам в соревнованиях под своей эгидой. Ассоциацию также могут оштрафовать, сообщил РИА ФАН.