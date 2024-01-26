Мир 26 января 2024, 14:26 «Один из худших матчей». Джокович проиграл итальянцу Синнеру в полуфинале Australian Open Первая ракетка мира Джокович проиграл в полуфинале Australian Open Ma Ping/XinHua/globallookpress

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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open. Об этом сообщил «Чемпионат».

Издание отметило, что Джокович «не поспевал за скоростью» соперника и только в первом сете допустил целых 15 невынужденных ошибок.

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Сам спортсмен низко оценил свою игру и назвал матч одним из худших для себя на турнире «Большого шлема».

Джокович признал, что в большинстве встреч этого турнира сыграл «не на должном уровне». Полуфинал можно считать «отличным результатом», но он всегда ожидает большего, заметил теннисист.

Матч Новака Джоковича с Янником Синнером на некоторое время останавливали из-за того, что болельщику на трибуне стало плохо, сообщил сайт kp.ru. Игру возобновили после того, как зрителя осмотрели врачи.