26 января 2024, 14:26
«Один из худших матчей». Джокович проиграл итальянцу Синнеру в полуфинале Australian Open
Первая ракетка мира Джокович проиграл в полуфинале Australian Open
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open. Об этом сообщил «Чемпионат».
Издание отметило, что Джокович «не поспевал за скоростью» соперника и только в первом сете допустил целых 15 невынужденных ошибок.
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Сам спортсмен низко оценил свою игру и назвал матч одним из худших для себя на турнире «Большого шлема».«Он меня полностью переиграл. Я был очень шокирован своим уровнем в плохом смысле, это был один из худших матчей на турнирах „Большого шлема“, в которых я когда-либо играл», — процитировало теннисиста The Tennis Letter в соцсети Х.
Джокович признал, что в большинстве встреч этого турнира сыграл «не на должном уровне». Полуфинал можно считать «отличным результатом», но он всегда ожидает большего, заметил теннисист.
Матч Новака Джоковича с Янником Синнером на некоторое время останавливали из-за того, что болельщику на трибуне стало плохо, сообщил сайт kp.ru. Игру возобновили после того, как зрителя осмотрели врачи.
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