Спорт 24 января 2024, 11:39 Медведев вышел в полуфинал Australian Open Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал Australian Open Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача и пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года. В следующем турнире россиянин сыграет с победителем встречи Александр Зверев — Карлос Алькарас.

Встреча Медведева и Хуркача продлилась почти четыре часа, игра была напряженной. Матч закончился счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу третьей ракетки мира, сообщал RT. После 24 января россиянин сыграет с новым соперником: испанцем Алькарасом или немцем Зверевым.

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Медведев вышел в четвертьфинал чемпионата Australian Open, обыграв португальца Нуну Боржеша. Российский спортсмен победил со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал российского теннисиста человеком с правильными ценностями.

Даниил Медведев считается третьей ракеткой мира, в турнирах АТР россиянин одержал победу 20 раз. В 2022 году он на протяжении 16 недель был на первом месте международного теннисного рейтинга. В 2021 году теннисист победил на открытом чемпионате США. Знаменитый российский спортсмен Андрей Рублев назвал Медведева одним из лучших теннисистов.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Он одержал победу над американцем Тейлором Фрицем со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.