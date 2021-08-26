Российский пловец Жданов завоевал бронзу на Паралимпиаде

Российский спортсмен Роман Жданов завоевал на токийской Паралимпиаде бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем. Золото и серебро забрали пловцы из Японии и Италии, сообщил ТАСС.

Россиянин преодолел дистанцию за одну минуту 26,95 секунды. Жданов принес сборной третью бронзу на Паралимпиаде в Токио.

Жданов выступал в категории S4 для пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата. У таких спортсменов есть проблемы с координацией, затрагивающие все конечности, либо есть движения в руках, но не работают ноги или туловище.

Золотую медаль завоевал японец Такаюки Сузуки. Серебро досталось итальянцу Луиджи Беджато.

Жданов накануне завоевал золото в плавании на 50 метров брассом и установил мировой рекорд.

В среду золотую медаль на Паралимпийских играх завоевал российский велогонщик Михаил Асташов.

Российские паралимпийцы занимают третье место в медальном зачете. В активе сборной четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Лидирует пока Китай, на втором месте — Австралия.