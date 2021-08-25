Пловец Жданов принес России золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, выиграв в заплыве на 50 метров брассом. Он первым пришел к финишу за 46,49 секунды, установив новый мировой рекорд.

Прежде рекордсменом считался итальянец Эфрем Морелли. Его время составляло 47,49 секунды. Россиянин обошел его ровно на секунду. И теперь высшее достижение принадлежит Жданову. Как и золотая медаль токийских Паралимпийских игр.

Серебро досталось испанцу Мигелю Луке. Он отстал от российского пловца на 2,59 секунды. Ну а третье место занял представитель страны — хозяйки соревнований Такаюки Сузуки, отставший на 2,83 секунды. В заплыве также принимал участие россиянин Максим Емельянов. Он занял пятое место и отстал от соотечественника на 4,14 секунды.

Жданов принес российской сборной вторую золотую медаль. Первое золото в Токио завоевала пловчиха Валерия Шабалина, победившая в заплыве баттерфляем на 100 метров. Спортсменка преодолела дистанцию за 5,37 секунды — это новый рекорд Паралимпийских игр.