Российский велогонщик Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде

Велогонщик Михаил Асташов принес в копилку сборной России четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен победил в гонке преследования на дистанции 3000 метров. Соревнования проходили среди паралимпийцев с нарушением опорно-двигательного аппарата, сообщил ТАСС.

В финальной гонке россиянин на круг опередил канадца Тристена Чернова. Асташов перед этим установил мировой рекорд в квалификационном заезде, финишировав за три минуты 35,954 секунды.

Асташов уже брал серебряные и бронзовые медали на мировых первенствах, побеждал в чемпионатах России и Кубках мира. У велогонщика нет рук и ног. Зимой 2020 года на фоне пандемии он решил попробовать себя в новой сфере и устроился курьером. Он доставлял еду, передвигаясь на протезах.

Паралимпийская сборная России занимает третье место в медальном зачете. Помимо четырех золотых медалей, в активе команды одна серебряная и две бронзовые. Россияне уступают пока только командам из Австралии и Китая, которые делят первое-второе места. Игры продлятся до 5 сентября.