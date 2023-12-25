Спорт 25 декабря 2023, 14:35 Российский футболист попал в топ-3 лучших вратарей Лиги Европы Голкипер Лунев вошел в тройку лучших вратарей Лиги Европы по числу сейвов Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Российский футболист азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев вошел в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по отраженным или пойманным ударам (сейвам). Об этом сообщил сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Лунев за шесть матчей совершил 23 сейва и занял третье место в списке лучших голкиперов. «Серебро» получил польский футболист «Ракува» Владан Ковачевич, на счету которого оказалось 27 сейвов. Первое место занял вратарь кипрского «Ариса» Вана Алвес, совершивший за шесть игр 30 сейвов.

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Ранее ФИФА опубликовала имена трех игроков — кандидатов на звание лучшего футболиста года. В список вошли француз Килиан Мбаппе, норвежец Эрлинг Холанд и аргентинец Лионель Месси.

В декабре СМИ заявили о возможном матче между футбольными сборными России и Сербии, если разрешение на это дадут УЕФА и ФИФА. Товарищеский матч может состояться 22 марта в Санкт-Петербурге.