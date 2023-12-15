Спорт 15 декабря 2023, 00:38 ФИФА представила тройку кандидатов на звание лучшего игрока года Мбаппе, Холанд и Месси стали претендентами на звание лучшего футболиста года Unsplash

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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трех претендентов на звание лучшего игрока года. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

В числе финалистов оказались француз Килиан Мбаппе, норвежец Эрлинг Холанд и аргентинец Лионель Месси.

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В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он отметился семью голами на ЧМ-2022 в Катаре. Футболист сделал дубль в финале против сборной Франции. Мбаппе, который выступал на чемпионате мира за Францию, сделал хет-трик. Норвежец Холанд стал победителем Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Претендентами на звание лучшего игрока в женском футболе оказались Айтана Бонмати из «Барселоны», Дженнифер Эрмосо из мексиканской «Пачуки» и Линда Кайседо из мадридского «Реала».

В конце ноября сборная России поднялась на 38-ю строчку рейтинга ФИФА. Футболисты разгромили кубинцев на матче в Волгограде. Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу россиян.