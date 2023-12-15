Спорт 15 декабря 2023, 17:12 Сербия и Россия проведут товарищеский матч в случае получения разрешения УЕФА и ФИФА Tanjug: Сербия проведет матч с РФ, если разрешат УЕФА и ФИФА Unsplash

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Сборная Сербии по футболу может провести товарищеский матч с российской командой, если на это дадут разрешение Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщило агентство Tanjug, сославшись на Футбольный союз Сербии.

Уточняется, что в случае положительного ответа матч состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.

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УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от международных соревнований с февраля 2022 года. С начала действия санкций сборная России провела 11 товарищеских матчей, из которых четыре выиграла, а в шести сыграла вничью.

Ранее Международная федерация футбола назвала французского спортсмена Килиана Мбаппе, норвежца Эрлинга Холанда и аргентинца Лионеля Месси претендентами на звание лучшего игрока года. За звание лучшего игрока в женском футболе поборются Айтана Бонмати из ФК «Барселона», Дженнифер Эрмосо из «Пачуки» (Мексика) и Линда Кайседо из мадридского «Реала».