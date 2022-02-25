Российский этап гонок «Формула-1» отменили из-за ситуации на Украине

Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменили. Об этом сообщила пресс-служба серии автогонок.

«В четверг вечером Формула-1, FIA (Международная федерация автоспорта. — прим.) и команды обсудили позицию нашего вида спорта, и пришли к выводу, с учетом мнения всех заинтересованных сторон, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — говорится в сообщении.

Организаторы чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» отметили, что с грустью и шоком наблюдают за событиями на Украине и надеются на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации.

Гран-при России должен был пройти 25 сентября.

Ранее стало известно о переносе некоторых соревнований из России в связи с началом военной операции на Украине. Так, перенесли матч сборных России и Грузии по регби, который должен был пройти 27 февраля.

Санкт-Петербург лишили финала футбольной Лиги чемпионов. Кроме того, УЕФА запретил проводить матчи клубов и сборных под своей эгидой в России.

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2022 года, который должен пройти в Москве с 15 по 30 августа, тоже планируют провести в другой стране.

На фоне конфликта России с Украиной норвежский лыжник Ханс-Кристер Холунд предложил перенести финал Кубка мира по лыжным гонкам, который запланирован в Тюмени, в Швецию. Соревнования должны были состояться с 18 по 20 марта.