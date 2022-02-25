Финал Лиги чемпионов перенесли из России во Францию

Финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж, сообщило издание New York Times. За такое решение проголосовал UEFA.

Игра должна была состояться 28 мая на стадионе, построенном к ЧМ-2018. Вместо этого финал состоится на стадионе «Стад де Франс» в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Франция примет финальную игру впервые с 2006 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует перенести все игры контролируемых им турниров, которые должны были состояться в России и на Украине. Пока это коснулось только одного клубного матча — следующей домашней игры московского «Спартака» во втором эшелоне Лиги Европы.

Ранее стало известно о переносе ряда соревнований из России в связи с осложнением общественно-политической обстановки. РПЛ перенесла матчи 19-го тура чемпионата России по футболу, которые должны были пройти в Ростове-на-Дону и Краснодаре 27 февраля: Росавиация приостановила работу аэропортов в этих городах из-за ситуации на Украине.

Матч сборных России и Грузии по регби, который должен был пройти 27 февраля, также перенесли.

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2022 года, который должен пройти в Москве с 15 по 30 августа, тоже планируют провести в другой стране.

На фоне конфликта России с Украиной норвежский лыжник Ханс-Кристер Холунд предложил перенести финал Кубка мира по лыжным гонкам, который запланирован в Тюмени, в Швецию. Соревнования должны были состояться с 18 по 20 марта.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.