Российских фигуристов наградили под музыку Чайковского. Видео

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевала победу в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме. Золотые медали фигуристам вручали под музыку из первого концерта Чайковского. Танцевальный дуэт из России получил золото впервые с 2009 года.

Россияне выступают под флагом российской Федерации фигурного катания. Музыка Чайковского исполняется вместо гимна страны. Эта мера действует до середины декабря 2022 года.

На этот период выпадают летние Олимпийские игры в Токио 2021 года и зимние Игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.

Запрет на гимн и флаг является частью санкций, наложенных на Россию Всемирным антидопинговым агентством за манипулирование данными Московской лаборатории.

По итогам чемпионата мира в Стокгольме Россия сможет выставить максимальное число фигуристов на Играх в Пекине. Россияне гарантировали по три путевки в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду и парных соревнованиях.

Третью мужскую путевку нужно будет подтвердить на отборочном турнире в Германии. Причем кандидатом в тройку должен быть фигурист, не принимавший участия в нынешнем ЧМ.